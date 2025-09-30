Leilão da Caixa será nesta quinta-feira (2/10); DF tem quatro imóveis

No Distrito Federal, há quatro imóveis, como lances iniciais que variam de R$ 87 mil a R$ 203 mil - (crédito: Divulgação)

A Caixa Econômica Federal realiza um leilão virtual de imóveis na quinta-feira (2/10), às 10h. Dos 1.088 imóveis anunciados entre agosto e setembro, restam 487 disponíveis, distribuídos em todas as regiões do país com descontos que podem chegar a 47% do valor de avaliação inicial.

Entre as oportunidades, há 294 apartamentos, 162 casas, 28 terrenos e três estabelecimentos comerciais, com lances iniciais a partir de R$ 18.008,23. No Distrito Federal, há quatro imóveis disponíveis, com lances iniciais que variam de R$ 87 mil a R$ 203 mil.

Em alguns casos, é possível utilizar financiamento e recursos do FGTS, condições que devem ser verificadas individualmente no site da Caixa. O leilão ocorre no site Fidalgo Leilões.





A região Sudeste concentra o maior número de imóveis (226), seguida pelo Sul (93), Nordeste (87), Centro-Oeste (77), e o Norte (4).

O leilão oferta lotes espalhados pelos estados do Alagoas (2), Amazonas (1), Bahia (30), Ceará (10), Distrito Federal (4), Espírito Santo (3), Goiás (57), Maranhão (2), Mato Grosso do Sul (8), Mato Grosso (8), Minas Gerais (23), Pará (3), Paraíba (13), Pernambuco (13), Piauí (3), Paraná (24), Rio de Janeiro (97), Rio Grande do Norte (8), Rio Grande do Sul (55), Santa Catarina (14), São Paulo (103) e Sergipe (6).

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital.

“Disponibilizamos esta última data estratégica para que os interessados possam participar. Recomendo que aproveitem esse tempo até o leilão para estudar bem as opções disponíveis, avaliar os imóveis de seu interesse e verificar as condições específicas de cada lote, verificando sempre no site da caixa, especialmente aqueles que oferecem possibilidade de financiamento e uso do FGTS, o que torna a aquisição ainda mais acessível”, pontua Douglas Fidalgo, leiloeiro da Fidalgo Leilões.

