Vídeo: idoso é agredido em briga de trânsito em Samambaia Norte

Idoso é agredido em briga de trânsito em Samambaia - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um idoso de 68 anos foi agredido dentro do próprio carro depois de uma briga de trânsito em Samambaia Norte. A vítima levou pontos na área dos olhos e teve o ombro deslocado durante a briga na manhã de terça-feira (30/9).

Imagens feitas por um motorista que passava pelo local mostram o momento em que dois homens se aproximaram de um carro cinza, abriram a porta do motorista e começaram a agredi-lo. Veja:

Segundo relato do agressor, de 31 anos, que é motorista de aplicativo, o idoso bateu na traseira de seu carro e tentou fugir do local, mas parou alguns metros depois por conta do engarrafamento. O motorista e seu passageiro então desceram do veículo e foram ao encontro do idoso. Para evitar uma suposta nova fuga, puxaram o freio de mão e retiraram a chave do carro, o que iniciou a briga.

A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e foi encaminhada ao Hospital de Taguatinga. A Polícia Militar foi acionada e os dois condutores foram conduzidos à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), que investiga o caso. O idoso foi autuado por evasão do local e o motorista de aplicativo por lesão corporal.