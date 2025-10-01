InícioCidades DF
PRISÃO

Segurança que matou cliente em boate de Maceió é preso no DF

A prisão ocorreu após troca de informações com a Polícia Civil de Alagoas. Contra Cosme Ricardo Salvador havia um mandado de prisão por homicídio qualificado

Ele estava foragido da Justiça de Alagoas desde 2013 e foi localizado em uma chácara na zona rural de Brazlândia. - (crédito: Material cedido )
Ele estava foragido da Justiça de Alagoas desde 2013 e foi localizado em uma chácara na zona rural de Brazlândia. - (crédito: Material cedido )

Agentes da 18ª Delegacia de Polícia prenderam, nesta quarta-feira (1º/10), Cosme Ricardo Salvador,  conhecido como Baby. Ele estava foragido da Justiça de Alagoas desde 2013 e foi localizado em uma chácara, na zona rural de Brazlândia.

A prisão ocorreu após troca de informações com a Polícia Civil de Alagoas. Contra Cosme havia um mandado de prisão por homicídio qualificado. O crime ocorreu em 2013, em Maceió, quando ele trabalhava como segurança da boate Ás de Ouro.

Na ocasião, após uma discussão com clientes que se recusaram a pagar a entrada, o acusado sacou uma arma e atirou contra uma das vítimas, que morreu no local. Desde então, o investigado permanecia foragido.

 

Saiba Mais

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 01/10/2025 20:00
x