Segurança que matou cliente em boate de Maceió é preso no DF

Agentes da 18ª Delegacia de Polícia prenderam, nesta quarta-feira (1º/10), Cosme Ricardo Salvador, conhecido como Baby. Ele estava foragido da Justiça de Alagoas desde 2013 e foi localizado em uma chácara, na zona rural de Brazlândia.
A prisão ocorreu após troca de informações com a Polícia Civil de Alagoas. Contra Cosme havia um mandado de prisão por homicídio qualificado. O crime ocorreu em 2013, em Maceió, quando ele trabalhava como segurança da boate Ás de Ouro.
Na ocasião, após uma discussão com clientes que se recusaram a pagar a entrada, o acusado sacou uma arma e atirou contra uma das vítimas, que morreu no local. Desde então, o investigado permanecia foragido.
Por Darcianne Diogo
postado em 01/10/2025 20:00