Polícia prende autor de homicídio brutal ocorrido em Planaltina, em 2020

Um homem de 45 anos foi preso acusado de ser o terceiro autor de um homicídio brutal ocorrido em abril de 2020, em Planaltina. O cumprimento do mandado de prisão temporária ocorreu em Sobradinho, durante a segunda fase da Operação Thanatos, realizada pela Coordenação de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa (CHPP) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Na ocasião do crime, o corpo da vítima, um homem de 22 anos, foi encontrado parcialmente carbonizado em uma área rural de Planaltina. As investigações periciais revelaram que ele foi assassinado em outro local, com crueldade, sofrendo múltiplos golpes de arma branca, além de ter o corpo transportado e incendiado, em uma tentativa de dificultar a identificação.

Durante meses de investigações, que incluíram a oitiva de diversas testemunhas e a análise de laudos periciais, foi possível reunir provas que apontaram a autoria do crime para dois suspeitos presos na 1ª fase da operação. Com o avanço das diligências, o 3º suspeito foi identificado e preso em Sobradinho, sua residência, na tarde dessa terça-feira (30/9).

O autor tem antecedentes criminais por homicídio tentado em 2013 e estupro de vulnerável, tendo saído recentemente da cadeia por este delito. Ele foi conduzido à sede da CHPP para as formalidades legais e, em seguida, recolhido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.