Jogos de basquete do Flamengo são fiscalizados para impedir torcida organizada

Nos últimos dias 29 e 30 (segunda e terça-feira) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) fiscalizou duas partidas de basquete do Flamengo para ver se a recomendação de banimento da Torcida Jovem estava sendo cumprido. A fiscalização ocorreu nas partidas do torneio Novo Basquete Brasil (NBB), que inicia a temporada para a Liga Nacional de Basquete (LNB).

Na segunda-feira (29/9), a partida entre Flamengo e Fortaleza, realizada no Ginásio Nilson Nelson, contou com a presença de Cláudio João Medeiros, promotor de Justiça e integrante da Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios do MPDFT. Com a verificação, foi constatada a ausência de integrantes da torcida organizada. Segundo informações do Ministério Público, essa fiscalização será mantida nos demais jogos de basquete e em outras modalidades esportivas.

Na terça-feira (30/9), Bruno Vergini, promotor de Justiça e integrante da comissão, também esteve no Ginásio Nilson Nelson para fiscalizar a presença da torcida organizada durante o jogo entre Flamengo e Associação Basquetebol Arte de Pato Branco. Na ocasião, também foi constatada que a torcida organizada não esteve presente.

Proibição

O banimento da Torcida Jovem do Flamengo no DF foi determinado em razão da morte, em 23 de setembro, do torcedor vascaíno Eumar Vaz. Dois dias antes, o torcedor foi espancado e esfaqueado dentro de um ônibus, após uma partida de futebol entre Flamengo e Vasco. Após recomendação do MPDFT, expedida em 26 de setembro, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) determinou o banimento da torcida organizada do Flamengo nos jogos do time.

A media também determina que mecanismos de fiscalização sejam adotados com o objetivo de coibir o acesso de pessoas identificadas como membros da torcida, além de outras formas de identificação como uso de símbolos, vestimentas, bandeiras e instrumentos musicais que fazem alusão à organização.

A Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios do MPDFT atua de forma integrada à SSPDF, Corpo de Bombeiros do DF, Detran, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. Além das vistorias realizadas em estádios, eventos esportivos também são fiscalizados para garantir o cumprimento da Lei Geral do Esporte.

