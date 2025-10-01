Membro do CV que torturou e matou menina de 16 anos é preso no Paranoá

A 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) prendeu, nesta quarta-feira (1°/10), um homem de 18 anos envolvido em um brutal homicídio, ocorrido em fevereiro, em Monsenhor Tabosa (CE). O autor, integrante da facção carioca Comando Vermelho (CV), é acusado de matar Clarissa da Silva Sousa, 16 anos, motivado por uma guerra entre facções.
Clarissa desapareceu em 5 de fevereiro. Após investigação, policiais civis do Ceará chegaram à identificação de um dos autores, que indicou o local onde o corpo da adolescente estava, em uma zona rural da cidade. À época, três pessoas foram presas.
Ao longo da apuração, os investigadores descobriram que, antes de ser morta, Clarissa havia sido torturada pela irmã do autor preso no DF. Segundo o delegado-adjunto da 17ª DP, Thiago Boeing, as cenas de violência foram gravadas e divulgadas pelos criminosos nas redes sociais. Após a prisão da irmã do criminoso, os faccionados ameaçaram a adolescente, a sequestraram, a mataram a facadas e abandonaram o corpo.
Nesta quarta-feira, após troca de informações, policiais da 17ª DP encontraram o fugitivo no Paranoá, onde estava escondido.
