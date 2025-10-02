Trio é preso em flagrante com carro roubado no Riacho Fundo I

Trio é preso em flagrante após circular com carro roubado no Riacho Fundo I - (crédito: PMDF/Divulgação)

Três indivíduos foram presos em flagrante, após serem vistos circulando com um veículo roubado no Riacho Fundo I. O automóvel foi tomado à força 27 de setembro, no semáforo em frente a shopping em Taguatinga, quando a vítima foi ameaçada com arma de fogo, agredida e quase levada pelos assaltantes.

A prisão ocorreu nesta quarta-feira (1º/10), quando uma equipe do Policiamento Ostensivo de Trânsito (POT 48) abastecia a viatura em um posto localizado em shopping do Riacho Fundo. Os militares desconfiaram de um automóvel com a placa adulterada com fita isolante. Os ocupantes demonstraram nervosismo ao notar a presença dos policiais.

Com apoio do Grupo Tático Operacional (GTOP 48), o trio foi detido e levado para a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). No local, a vítima reconheceu os autores e reafirmou as agressões sofridas no dia do crime.