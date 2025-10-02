InícioCidades DF
OPORTUNIDADE

Mais de 780 vagas de empregos estão disponíveis nas Agências do Trabalhador

O cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador

Agências oferecem mais de 700 vagas nesta quinta (2) - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)
Agências oferecem mais de 700 vagas nesta quinta (2) - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

As agências do trabalhador de todo Distrito Federal estão com ofertas de 786 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta quinta-feira (2/10). Os interessados precisam se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

Leia também: Alerta vermelho: umidade no DF pode chegar 12% nesta quinta

A oportunidade com maior salário está no Guará para vaga de design de interiores, com valor de até R$ 3 mil, mais benefícios. Outros dois cargos destacam-se pela quantidade de postos de trabalho oferecidos: auxiliar de cozinha, com 83 oportunidades; e auxiliar de linha de produção, que oferece 60 postos de trabalho. A área de construção civil está com 58 vagas para servente de obras.

Leia também: Vídeo: Porco-espinho é resgatado em árvore no balão de acesso ao Guará

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para participar dos processos seletivos, é preciso cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mesmo que nenhuma das vagas seja atraente ao candidato, o registro no sistema vale para oportunidades futuras. O aplicativo cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

Saiba Mais

DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 02/10/2025 10:01
x