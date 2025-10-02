Mais de 780 vagas de empregos estão disponíveis nas Agências do Trabalhador

As agências do trabalhador de todo Distrito Federal estão com ofertas de 786 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta quinta-feira (2/10). Os interessados precisam se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

A oportunidade com maior salário está no Guará para vaga de design de interiores, com valor de até R$ 3 mil, mais benefícios. Outros dois cargos destacam-se pela quantidade de postos de trabalho oferecidos: auxiliar de cozinha, com 83 oportunidades; e auxiliar de linha de produção, que oferece 60 postos de trabalho. A área de construção civil está com 58 vagas para servente de obras.

Para participar dos processos seletivos, é preciso cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mesmo que nenhuma das vagas seja atraente ao candidato, o registro no sistema vale para oportunidades futuras. O aplicativo cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

