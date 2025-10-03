Sexta-feira chegou! Já pensou em ser carpinteiro?

Na sequência, as ocupações de eletricista de instalações e bombeiro hidráulico figuram com proventos mensais de R$ 2.424,40. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As agências do trabalhador do Distrito Federal colocam à disposição, nesta quinta-feira (3/10), 937 oportunidades de emprego. Desse montante, destaca-se que mais de 700 vagas são acessíveis a candidatos sem a exigência de experiência profissional comprovada ou de escolaridade específica. A seleção também inclui postos exclusivos para pessoas com deficiência e para o programa Jovem Aprendiz.

No topo do ranking de remuneração, a vaga para designer de interiores oferece o maior salário, podendo chegar a R$ 3 mil, mais benefícios, para atuar na região do Guará. Em seguida, as funções de carpinteiro e pedreiro aparecem empatadas, com salários de R$ 2.450, também acrescidos de benefícios. Na sequência, as ocupações de eletricista de instalações e bombeiro hidráulico figuram com proventos mensais de R$ 2.424,40.

Os interessados em concorrer às vagas devem realizar o cadastro de seu currículo por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer presencialmente a uma das 15 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que nenhuma das oportunidades disponibilizadas no dia seja de interesse, o cadastro permanece ativo no sistema, que realiza o cruzamento de dados entre o perfil dos candidatos e as necessidades futuras das empresas contratantes.

Empresários e empregadores que tiverem interesse em ofertar novas vagas ou em utilizar a infraestrutura das agências para a realização de entrevistas podem se cadastrar diretamente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Outra opção é o Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).