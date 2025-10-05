Previsão do tempo: termômetros do DF devem chegar aos 30°C neste domingo (5)

Fim de semana no DF é marcado por alta temperatura e baixa umidade - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Assim como foi registrado no último sábado (4/10), o domingo (5) no Distrito Federal será de altas temperaturas e secura. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no período mais quente do dia, os termômetros devem chegar aos 30°C, enquanto a taxa de umidade relativa do ar pode chegar aos 20%. O céu permanece aberto e livre de nuvens até a noite.

Para o início da semana, é esperado um aumento de temperatura. A máxima desta segunda (6), os termômetros devem chegar aos 31°C, enquanto a terça (7) pode registrar 32°C. Na quarta (8), o calor cresce e chega aos 34°C.

As temperaturas só caem a partir da quinta (9), ainda de forma discreta — a máxima deve voltar a ser 32°C. Durante o período da seca, é recomendado que a população se mantenha hidratada, evite atividades físicas sob o sol entre 10h e 16h, use protetor solar e redobre atenção no manuseio de fogo para evitar queimadas, comuns nessa época do ano.

