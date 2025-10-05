Colisão entre carro e motocicleta deixa pessoa ferida na Estrada Parque Torto

Na manhã deste domingo (5/10), uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na Estrada Parque Torto (EPTT), nas proximidades da Ponte do Bragueto, sentido Plano Piloto. No local, o motociclista foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) com escoriações no corpo e, após avaliação dos socorristas, foi transportado consciente e orientado ao hospital.

O CBMDF foi acionado às 7h, mobilizando duas viaturas de resgate. Durante o atendimento, a via precisou ser interditada. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local.

No fim da tarde de sábado (4), outra colisão entre carro e motocicleta deixou uma pessoa ferida. O acidente aconteceu na SQS 213/214, embaixo do viaduto da tesourinha, e o homem também foi transportado ao hospital.