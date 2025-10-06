InícioCidades DF
MERCADO DE TRABALHO

Segunda-feira tem mais de 800 oportunidades nas Agências do Trabalhador

O cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador

Cadastro deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador - (crédito: Tony Winston/ Agência Brasília)
Cadastro deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador - (crédito: Tony Winston/ Agência Brasília)

As agências do trabalhador do Distrito Federal começam a semana com ofertas de 865 vagas para pessoas que estão a procura de uma oportunidade no mercado de trabalho, nesta segunda-feira (6/10). Os interessados podem se candidatar em qualquer uma das unidades espalhadas pela cidade ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (aba emprego).

O cargo com maior salário, R$ 3 mil, é para designer de interiores, no Guará. Ao todo, são duas vagas para pessoas com experiência prévia e ensino superior completo na área.

Outros dois cargos destacam-se pela quantidade de oportunidades ofertadas, com 50 cada: auxiliar operacional de logística, na zona industrial do Guará, e vendedor interno, na Asa Sul. O primeiro exige que os candidatos tenham iniciado o ensino médio, mas não é preciso experiência prévia. O salário é de R$ 1.600,85. O segundo não cobra histórico de emprego nem escolaridade mínima e paga salário de R$ 1.518.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

06/10/2025
