Segunda-feira tem mais de 800 oportunidades nas Agências do Trabalhador

As agências do trabalhador do Distrito Federal começam a semana com ofertas de 865 vagas para pessoas que estão a procura de uma oportunidade no mercado de trabalho, nesta segunda-feira (6/10). Os interessados podem se candidatar em qualquer uma das unidades espalhadas pela cidade ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (aba emprego).

O cargo com maior salário, R$ 3 mil, é para designer de interiores, no Guará. Ao todo, são duas vagas para pessoas com experiência prévia e ensino superior completo na área.

Outros dois cargos destacam-se pela quantidade de oportunidades ofertadas, com 50 cada: auxiliar operacional de logística, na zona industrial do Guará, e vendedor interno, na Asa Sul. O primeiro exige que os candidatos tenham iniciado o ensino médio, mas não é preciso experiência prévia. O salário é de R$ 1.600,85. O segundo não cobra histórico de emprego nem escolaridade mínima e paga salário de R$ 1.518.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).