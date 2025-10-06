Capivara é encontrada com ferimento por lixo plástico no Lago Norte

Capivara é resgatada no Lago Norte com ferimentos no pescoço - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma capivara foi resgatada com ferimentos na manhã desta segunda-feira (6/10), no Lago Norte. Segundo a Polícia Militar (PMDF), o animal estava com uma cinta plástica em torno do pescoço, oriunda de descarte irregular de lixo. O material causou lesões por fricção no animal.

Os militares foram acionados por moradores da região que, após a chegada das equipes, não souberam informar a localização do animal. Com técnicas de rastreamento, os policiais conseguiram encontrar a capirava e resgatá-la com segurança. O animal foi encaminhado ao Zoológico de Brasília, onde receberá os cuidados veterinários necessários.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Militar Ambiental reforçou a importância do descarte correto de resíduos. "O lixo abadonado em áreas verdes e cursos d'água representa grave ameaça à fauna silvestre", destacou a corporação.