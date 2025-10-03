Ibaneis anuncia licitação de 10 centros de convivência para idosos

Anúncio foi feito durante agenda do governador ao Parque da Cidades - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

Durante as comemorações do Dia da Pessoa Idosa, realizadas nesta sexta-feira (3/10), no Pavilhão do Parque da Cidade, o governador Ibaneis Rocha anunciou a licitação de 10 novos Centros de Convivência para Idosos no Distrito Federal. Segundo ele, os projetos estão prontos e os terrenos definidos. A previsão é que o processo seja lançado em novembro e que todas as unidades sejam entregues até o final de 2026.

Ibaneis declarou que esteve em um desses espaços para os idosos e foi recebido com muita alegria. “Tenho o prazer de ver que em Brasília os nossos idosos estão em atividade. Na grande maioria dos estados isso não existe. Visitei um desses centros, recentemente, e sai de lá com o compromisso de construir mais dez”, declarou.

O governador afirmou ainda ter alinhado com a vice Celina Leão que cada cidade do DF terá, no futuro, a própria unidade de convivência. “Dez eu já estou lançando agora e eles estarão prontos até o final de 2026. O restante fica por conta da Celina”, disse.

A celebração, organizada pela deputada distrital Jaqueline Silva, reuniu cerca de 1,5 mil idosos de diversas regiões administrativas. A programação incluiu alongamento, dança, apresentação do coral Levando a Vida, entrega de certificados e show de forró com Betinho dos Teclados.

