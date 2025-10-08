Incêndios na Chapada dos Veadeiros mobilizam mais de 200 profissionais

A Operação Cavalcante 2025 mobiliza, atualmente, mais de 200 profissionais e voluntários no combate aos incêndios florestais que atingem a região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. De acordo com o último boletim do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), divulgado nesta quarta-feira (8/10), o incêndio que ameaçava o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV) foi completamente extinto. O parque não foi atingido pelas chamas e permanece aberto à visitação.

As ações de combate envolvem brigadistas do ICMBio, Ibama e brigadas voluntárias como Brivac, Rede Contra Fogo e Cerrado de Pé, que atuam nas frentes ainda ativas e no monitoramento do entorno do PNCV. Os Bombeiros Militares de Goiás e brigadistas da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) concentram esforços na região do Parque Estadual Águas do Paraíso e áreas próximas.

Apesar do controle na área do parque, as frentes de combate as chamas continuam ativas nos municípios de Cavalcante e Teresina de Goiás, com focos concentrados no Território Quilombola Kalunga (nas regiões do Vão de Almas e Vão do Moleque), além de Boa Vista e Procópia. Os incêndios registrados na Terra Indígena Avá-Canoeiro foram controlados.

Com o objetivo de reduzir o risco de novos focos, foi iniciado o apoio às queimas de roçado controladas no Território Quilombola Kalunga. Além disso, uma equipe especializada do Ibama realiza o monitoramento e resgate da fauna impactada pelos incêndios.

A operação conta ainda com apoio aéreo de um helicóptero do Ibama, que auxilia no transporte de brigadistas e no combate direto às chamas em áreas de difícil acesso. Segundo dados do Sistema de Informações do Programa Queimadas (SISFOGO), os incêndios na região já somam 77 mil hectares atingidos, até o momento.