Três adolescentes são apreendidos após perseguição e tiroteio na BR-060

Uma perseguição policial terminou com a apreensão de três adolescentes e a recuperação de um carro roubado na madrugada desta quarta-feira (9/10), na BR-060. O trio, suspeito de ter roubado um Fiat Cronos branco momentos antes, na região do Riacho Fundo II, foi capturado após uma intensa fuga que envolveu disparos de arma de fogo e colisões entre viaturas. O carro teria seguido em direção a Samambaia e as equipes iniciaram as buscas pela DF-459.

Durante o patrulhamento, os policiais deram ordem de parada ao veículo, que foi desobedecida pelos suspeitos. A perseguição seguiu pela BR-060, onde o condutor realizou manobras perigosas, como trafegar pela contramão. No decorrer da ação, viaturas da Ronda Ostensiva Tática Motorizada (ROTAM) colidiram entre si e com outra, do 8º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, impedindo a preservação do local para perícia.

Após as colisões, os militares ouviram disparos e viram o veículo roubado parar logo à frente. Os três menores tentaram fugir a pé, mas foram contidos pelas equipes. Com eles, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e duas facas.

Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), onde ficaram à disposição da autoridade competente.