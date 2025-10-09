Trânsito no Gama será alterado para desfile de aniversário da cidade

O desfile terá início às 8h30, seguindo em cortejo em direção ao Estádio Bezerrão, onde está programado para se encerrar por volta do meio-dia - (crédito: Divulgação/Detran-DF)

Quem vai dirigir pelo Gama nesta sexta-feira (10/10) deve ficar atento. O trânsito na região será alterado, por conta do Desfile Cívico em comemoração ao aniversário da cidade. O evento, concentrado no estacionamento do Estádio Valmir Campelo Bezerra (Bezerrão), entre 7h40 e 12h, resultará no bloqueio de 12 pontos de acesso na região.

As interdições terão início a partir das 23h desta quinta-feira (9/10). Segundo o órgão, a previsão é que as vias sejam totalmente liberadas somente às 15h30 de sexta-feira. Um trecho interno do estacionamento do Bezerrão também será fechado ao público.

Para garantir a segurança e a organização, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) estabeleceu uma faixa exclusiva para o estacionamento e desembarque de ônibus escolares. A área, que contará com isolamento por cones e a presença de agentes de trânsito, foi planejada para não interferir no ponto de ônibus local.

A concentração dos participantes está marcada para as 7h40 no estacionamento do Centro Olímpico. O desfile terá início às 8h30, seguindo em cortejo em direção ao Estádio Bezerrão, onde está programado para se encerrar por volta do meio-dia.

Durante todo o período do evento, o Detran-DF manterá um esquema especial de fiscalização, com dois pontos fixos e viaturas atuando na área. Equipes adicionais serão posicionadas estrategicamente ao longo do trajeto para orientar motoristas e pedestres.

Diante do grande fluxo esperado, o Departamento recomenda que os condutores evitem circular nas proximidades do Bezerrão durante a manhã de sexta-feira.