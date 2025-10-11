Marotinha 2025: atletas mirins estão prontos para a corrida e para a diversão

A Marotinha 2025 acontece amanhã de manhã. Os corredores mirins vão se concentrar, a partir das 7h, no Eixo Cultural Ibero-Americano, ao lado da Torre de TV, para as provas em comemoração ao Dia das Crianças. Ontem, começou a entrega dos kits no Shopping Conjunto Nacional, que segue até hoje, no Espaço Jardim Urbano, 3º piso, das 10h às 22h. A retirada ocorre de forma organizada, com rápida conferência dos dados e sem registro de longas filas.

O kit entregue aos participantes inscritos inclui camisa oficial da prova, sacochila personalizada, copo, medalha de participação, para todos os que concluírem a corrida e um kit lanche pós-prova. A competição premiará os primeiros colocados de cada bateria com uma bicicleta, incentivo que aumenta ainda mais a animação dos pequenos atletas.

A competição é voltada para crianças de 4 a 13 anos, em percursos que variam de 50 a 400 metros, divididos por faixa etária. Uma novidade desta edição é a implantação de duas pistas de corrida, que promete dar mais fluidez e segurança ao evento. Além das baterias de corrida, os pequenos corredores poderão aproveitar um espaço kids completo com brinquedos infláveis, cama elástica, fliperamas, oficinas e diversas atividades recreativas. A expectativa é de um domingo de esporte, diversão e celebração em família.

Estreia

O clima é de ansiedade e entusiasmo entre pais e filhos. Kaline Rodrigues, 28 anos, levou o filho Heitor Rodrigues, 8, para a primeira participação na Marotinha. "Ele pratica jiu-jitsu e futebol, mas está muito animado para estrear nas corridas. Inclusive, alguns dias treinamos juntos e ele está super animado", contou. Empolgado, Heitor disse o que espera da prova. "Quero me divertir e ganhar a bicicleta (um dos prêmios do evento)", disse.

Para Ednaldo Braz, 41, pai da pequena Mariana Braz, 6, o incentivo ao esporte é um resgate pessoal. "Comecei a correr depois dos 20 anos e queria que minha filha tivesse esse incentivo desde cedo. Quando vi a Marotinha, lembrei de quando eu era criança, e ouvia falar tanto dessa corrida. Creio que vai ser uma festa para ela e para os amigos da escola", afirmou. Ele contou que a filha treina com ele três vezes por semana e se sente preparada para o desafio.

Leia também: Sessão solene na CLDF celebra 47 anos de Parque da Cidade



O bombeiro militar Maurício Xavier, 37, pai de Lucca Xavier, 5, destacou que a corrida será mais um momento de diversão. "A mãe dele é corredora, sempre incentivamos o Lucca. A ideia é que ele se divirta e aprenda a importância da atividade física", ressaltou. O pequeno confirmou a expectativa. "Gosto de correr e quero ganhar", disse com sorriso.

Com apenas 4 anos, Davi Alexandre vai para sua quarta prova de rua. O pai, Rodolfo Alexandre, 46, contou que a paixão começou em casa. "A mãe dele é corredora e treinadora, eu sou do ciclismo. Queremos mostrar desde cedo que esporte é saúde e vida. Nossa expectativa é que ele cresça e continue com esse espírito esportivo", declarou cheio de orgulho.

Thaís Carvalho, 39, inscreveu o filho João Lucas, 8, para sua primeira Marotinha. "Quero que ele tenha convívio social e aprenda a competir de forma saudável", disse. João Lucas afirmou que tem um objetivo bem definido. "Vou correr o mais rápido possível para ganhar a bicicleta, mas quero me divertir também", acrescentou.

Leia também: Arruda quer concorrer ao Palácio do Buriti em 2026



O entusiasmo também é marca da família de Luciene Alves, 35, mãe de Caleb Alves, 9. "Ele é um poliatleta, faz natação, corre, pedala. Em uma outra corrida ele foi o campeão", contou orgulhosa. O pequeno atleta completou: "Gosto de futebol e quero ser jogador um dia. Mas, também gosto de corrida e vou correr rápido pensando na bicicleta", afirmou.

Para Gleidson Costa, 43, inserir os filhos Téo Costa, 4, e Emanuel Costa, 9, no esporte é um compromisso de vida. "Eu comecei a correr em 2012, quando estava sedentário, e quis que eles conhecessem esse mundo. Eles mesmos pedem: Papai, vamos treinar", revelou. O filho mais velho disse estar confiante, mas reconheceu o desafio. "Eu corro mais de resistência, mas vou tentar ganhar nessa prova de velocidade", completou.













