Arruda quer concorrer ao Palácio do Buriti em 2026

Arruda destacou que, apesar do tempo fora da política, ainda é lembrado pela população pelas obras realizadas em seus mandatos - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ex-governador José Roberto Arruda sinalizou que está disposto a entrar na corrida eleitoral de 2026 ao Palácio do Buriti. A declaração foi feita durante entrevista ao CB.Poder — uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —, nesta sexta-feira (10/10), aos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza.

Arruda deixou recentemente o Partido Liberal (PL) e afirmou que traça um novo caminho político. O ex-governador tem se movimentado nos bastidores após a sanção de uma nova lei que, segundo ele, abre espaço para que volte a concorrer a cargos públicos.

“Estou apto, e é muito simples. O que a lei diz? Que os oito anos da Lei da Ficha Limpa começam a contar a partir da condenação em segunda instância, que produz inelegibilidade. No meu caso, foi em 2014. Houve uma confusão, talvez causada por alguns que não querem muito a minha volta, dizendo que um dos artigos vetados pelo presidente Lula, o artigo 9º, me atingiria. Não atinge. O veto diz que, em ações transitadas em julgado, não há retroatividade. E eu não tenho nenhuma ação transitada em julgado. Além disso, as provas que existiam contra mim, a pedido do próprio Ministério Público, foram consideradas nulas. Portanto, de todas as formas, eu já paguei o preço. São 15 anos fora da política”, afirmou.

Ainda segundo Arruda, eventuais novas decisões judiciais não afetariam uma possível candidatura.“O que conta é a primeira condenação. A lei é clara: o que vale é a primeira decisão”, completou.

O ex-governador declarou que seu objetivo é trabalhar em prol da população do Distrito Federal.“Quero participar de uma frente ampla que discuta Brasília, que melhore a vida das pessoas. Se a cidade estivesse bem, talvez eu preferisse cuidar dos meus filhos, uma vez que já fui senador, deputado e governador. Mas tenho andado muito por Brasília e vejo o sofrimento das pessoas. Hoje mesmo estive em Ceilândia e o que mais ouvi foi reclamação sobre o caos na saúde”, disse.

Segundo ele, o processo de retomada política ocorrerá de forma gradual.“Até dezembro, quero andar pela cidade com muita humildade, ouvindo as pessoas e conversando com lideranças políticas de todos os espectros”, concluiu.

Arruda destacou que, apesar do tempo fora da política, ainda é lembrado pela população pelas obras realizadas em seus mandatos. “Depois de 15 anos, ando nas ruas e as pessoas se lembram que, no meu governo, a saúde funcionava, que construí a EPTG e levei o metrô para a Ceilândia. O último hospital erguido em Brasília foi no meu governo, em Santa Maria, e, na época, funcionava”, afirmou.

Assista à íntegra da entrevista:



Saiba Mais Cidades DF Programação especial agita o Dia das Crianças nos shoppings

Programação especial agita o Dia das Crianças nos shoppings Cidades DF Polícia Civil apreende jovem foragido da Justiça na Vila Estrutural

Polícia Civil apreende jovem foragido da Justiça na Vila Estrutural Cidades DF Encontro literário reúne mulheres em Brasília no próximo dia 26/10

Encontro literário reúne mulheres em Brasília no próximo dia 26/10 Cidades DF PL propõe cancelamento do alvará de comércios com bebida adulterada

