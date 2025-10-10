InícioCidades DF
Morre Neri Räder, ex-presidente da Igreja Luterana de Brasília

Gaúcho, Räder mudou-se para Brasília em 1986 para assumir filial do Banrisul na capital federal. Além de presidente da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília (CECLB), foi responsável pelo Centro Social Luterano Cantinho do Girassol, em Ceilândia

O velório será neste sábado (11), das 9h às 11h, na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília - (crédito: Arquivo pessoal )
Morreu, nesta quinta-feira (9/10), o ex-presidente da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília (CECLB) e ativista social Neri Räder. Gaúcho, Räder morreu por causas naturais. O velório será neste sábado (11), das 9h às 11h, na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília, na EQS 405/406, na Asa Sul. 

Neri chegou à capital federal em 1986. A mudança se materializou com a possibilidade de assumir uma filial do banco Banrisul em Brasília. Assim como explica um dos filhos, o advogado Eduardo Räder, o pai foi gerente do banco por alguns anos, antes de se aposentar. 

No entanto, os principais fetios eram outros. A caminhada na CECLB foi a principal. Por anos, fez parte do Presbitério. Posteriormente, foi presidente. Além de cumprir as funções citadas, era reconhecido por um dote: o de cozinheiro. 

"Ele dedicou muito tempo da vida dele à igreja", contou Eduardo. "Foi muito ativo. Tinha muitos amigos, e era muito amado por todos. A fama era grande mesmo pelo churrasco que fazia, principalmente na Igreja Luterana. Todos amavam, inclusive o arroz carreteiro. Fazia o maior sucesso", completou. 

Os esforços no âmbito social também marcaram a trajetória. Desde que chegou, ajudou a administrar o Centro Social Luterano Cantinho do Girassol, também conhecido como Cantinho do Girassol, localizado no Lote K da QNM 30, em Ceilândia. A creche, fundada em 1972, é responsável por mais de 300 crianças, conforme conta Eduardo. 

"Ele era muito dedicado, e fazia questão de ajudar e apoiar. Sempre foi reconhecido como um homem bondoso, gentil e generoso. A boa risada nunca podia estar de fora. Vai deixar muitas saudades", lamentou o filho. Em 2022, segundo matéria do Correio, a entidade chegou a atender 850 pessoas.

Foi aberta, à época, graças a uma proposta feita pelo órgão máximo de diaconia ligado a igrejas na Alemanha, a Kindernothhilfe, e à comunidade luterana de Brasília. A parceria acabou encerrada no fim dos anos 1980, mas a creche se manteve em funcionamento, e opera até hoje. 

