Morre Neri Räder, ex-presidente da Igreja Luterana de Brasília

O velório será neste sábado (11), das 9h às 11h, na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília - (crédito: Arquivo pessoal )

Morreu, nesta quinta-feira (9/10), o ex-presidente da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília (CECLB) e ativista social Neri Räder. Gaúcho, Räder morreu por causas naturais. O velório será neste sábado (11), das 9h às 11h, na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília, na EQS 405/406, na Asa Sul.



Neri chegou à capital federal em 1986. A mudança se materializou com a possibilidade de assumir uma filial do banco Banrisul em Brasília. Assim como explica um dos filhos, o advogado Eduardo Räder, o pai foi gerente do banco por alguns anos, antes de se aposentar.

No entanto, os principais fetios eram outros. A caminhada na CECLB foi a principal. Por anos, fez parte do Presbitério. Posteriormente, foi presidente. Além de cumprir as funções citadas, era reconhecido por um dote: o de cozinheiro.

"Ele dedicou muito tempo da vida dele à igreja", contou Eduardo. "Foi muito ativo. Tinha muitos amigos, e era muito amado por todos. A fama era grande mesmo pelo churrasco que fazia, principalmente na Igreja Luterana. Todos amavam, inclusive o arroz carreteiro. Fazia o maior sucesso", completou.

Os esforços no âmbito social também marcaram a trajetória. Desde que chegou, ajudou a administrar o Centro Social Luterano Cantinho do Girassol, também conhecido como Cantinho do Girassol, localizado no Lote K da QNM 30, em Ceilândia. A creche, fundada em 1972, é responsável por mais de 300 crianças, conforme conta Eduardo.



"Ele era muito dedicado, e fazia questão de ajudar e apoiar. Sempre foi reconhecido como um homem bondoso, gentil e generoso. A boa risada nunca podia estar de fora. Vai deixar muitas saudades", lamentou o filho. Em 2022, segundo matéria do Correio, a entidade chegou a atender 850 pessoas.

Foi aberta, à época, graças a uma proposta feita pelo órgão máximo de diaconia ligado a igrejas na Alemanha, a Kindernothhilfe, e à comunidade luterana de Brasília. A parceria acabou encerrada no fim dos anos 1980, mas a creche se manteve em funcionamento, e opera até hoje.