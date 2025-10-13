RP Raphaela Peixoto

O retorno às atividades está previsto para a quarta-feira (15/10) - (crédito: Foto: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Os alunos da rede pública do Distrito Federal não terão aulas nesta segunda (13/10) e terça-feira (14/10), conforme previsto no calendário escolar de 2025. O retorno às atividades está previsto para a quarta-feira (15/10).

A pausa nas aulas se deve, primeiramente, ao recesso escolar pelo Dia das Crianças, marcado para o dia 13. Já na terça, não haverá aula em razão da antecipação do feriado do Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro. A mudança foi determinada pela Portaria n.º 1.562, de 25 de novembro de 2024.

O Dia do Professor faz referência ao dia em foi sancionada a lei que criou o ensino elementar no Brasil, em 1827. A data não é considerada feriado nacional e, por isso, não consta na lista oficial de feriados e pontos facultativos divulgada pelo governo federal.

Já sobre o Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, o ponto facultativo não valerá no DF e haverá aula normalmente. Neste ano, o dia de folga para os servidores do DF foi antecipado para o dia 27 de outubro, conforme decreto publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), na quinta-feira (9/10), mas não interfere no calendário escolar.

E para fechar o ano, antes das férias, o último feriado para os estudantes será em 20 de novembro, celebrado o Dia da Consciência Negra, e cairá em uma quinta-feira. Na sexta-feira (21/11), também não haverá aula, conforme o calendário escolar.