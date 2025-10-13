Colisão entre três veículos deixa três pessoas feridas em Brazlândia

Uma colisão envolvendo três carros deixou três pessoas feridas na saída de Brazlândia, sentido Taguatinga. Duas das vítimas estavam presas dentro de um dos veículos e precisaram ser desencarceradas pelos socorristas, que encontraram um Ford Ka preto, um GM Astra cinza e um GM Onix branco colididos.

Apesar da batida, ambas as vítimas estavam conscientes e orientadas, com escoriações, e foram levadas ao hospital de referência pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF). A terceira vítima também apresentava quadro estável e foi atendida e transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O sinistro de trânsito mobilizou equipes dos bombeiros e do Samu. A ocorrência foi atendida neste domingo (12/10) e três viaturas dos bombeiros foram enviadas ao local. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a segurança da área até a retirada dos veículos e liberação da via. Ainda não há informações sobre as circunstâncias que levaram à colisão.