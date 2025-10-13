InícioCidades DF
Incêndio

Bombeiros voltam a atuar em árvore que pegou fogo na Asa Norte

Corporação retornou ao local nesta segunda-feira (13/10), após reaparecimento de focos na árvore. O CBMDF alerta para que a população não se aproxime do local até que o tronco esteja completamente resfriado

De acordo com o CBMDF, foram utilizados cerca de 15 mil litros de água para conter os pontos quentes, somente nesta segunda-feira - (crédito: Nathália Queiroz )
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) retornou, nesta segunda-feira (13/10), ao local onde uma árvore pegou fogo, na noite anterior, na 704/705 Norte, Bloco B. Novos focos de incêndio surgiram no tronco e a corporação, por meio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPRAM), fez o resfriamento da área.

De acordo com o CBMDF, foram utilizados cerca de 15 mil litros de água para conter os pontos quentes, somente nesta segunda-feira. Os bombeiros alertam para que a população não se aproxime do local até que o tronco esteja completamente resfriado.

Na noite de domingo (12/10), por volta das 20h, uma árvore da quadra foi encontrada em chamas e assustou moradores e comerciantes da região. As chamas danificaram parcialmente uma cabine telefônica decorativa e ameaçaram alcançar lojas próximas.



Nathália Queiroz

Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.

Por Nathália Queiroz
13/10/2025 18:58
