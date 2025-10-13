Fortes ventos derrubam bombas de combustível durante chuva no Paranoá

Temporal com ventania causa destruição e derruba bombas de combustível no Paranoá - (crédito: Material cedido )

As fortes chuvas que atingiram o Paranoá, nesta segunda-feira (13/10), deixaram rastros de destruição na região. A força das rajadas de vento foi tão intensa que derrubou bombas de combustível em um posto da cidade.

Nas imagens, é possível ver algumas bombas caídas e outras prestes a despencar.

Tempo

Após semanas de tempo seco e calor intenso, a chuva finalmente trouxe um pouco de alívio para o Distrito Federal, e deve continuar nos próximos dias. O DF está sob alerta amarelo para precipitações, com possibilidade de pancadas intensas.

Segundo o meteorologista do Inmet Danilo Cabral, a elevação nos índices de umidade está diretamente ligada às precipitações. “Durante a semana, pode chover, mas de forma mais isolada. Devemos ter dois ou três dias com chance significativa e depois o tempo seca novamente”, explicou o especialista.