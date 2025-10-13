InícioCidades DF
TEMPO

Fortes ventos derrubam bombas de combustível durante chuva no Paranoá

Temporal registrado nesta segunda-feira (13/10) deixou estragos em um posto da cidade

Temporal com ventania causa destruição e derruba bombas de combustível no Paranoá - (crédito: Material cedido )
Temporal com ventania causa destruição e derruba bombas de combustível no Paranoá - (crédito: Material cedido )

As fortes chuvas que atingiram o Paranoá, nesta segunda-feira (13/10), deixaram rastros de destruição na região. A força das rajadas de vento foi tão intensa que derrubou bombas de combustível em um posto da cidade.

Nas imagens, é possível ver algumas bombas caídas e outras prestes a despencar.

Veja o vídeo:

 

Tempo

Após semanas de tempo seco e calor intenso, a chuva finalmente trouxe um pouco de alívio para o Distrito Federal, e deve continuar nos próximos dias. O DF está sob alerta amarelo para precipitações, com possibilidade de pancadas intensas.

Segundo o meteorologista do Inmet Danilo Cabral, a elevação nos índices de umidade está diretamente ligada às precipitações. “Durante a semana, pode chover, mas de forma mais isolada. Devemos ter dois ou três dias com chance significativa e depois o tempo seca novamente”, explicou o especialista.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 13/10/2025 21:04
SIGA
x