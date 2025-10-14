Vítimas de tragédia em Águas Lindas (GO) serão enterradas nesta terça (14)

Sete pessoas morrem após carro cair em rio em Águas Lindas (GO) - (crédito: Material cedido ao Correio)

Os corpos das cinco crianças e dos dois adultos vítimas do trágico acidente na zona rural de Águas Lindas (GO) serão enterrados nesta terça-feira (14/10), no Cemitério Águas Lindas. O velório será a partir das 14h40, na Capela da Pax Millenium, em frente ao Shopping Águas Lindas de Goiás.

A família morreu após o carro em que estavam ser arrastado por uma tromba d’água e cair em um rio na zona rural da cidade, no Entorno do DF. Apenas uma menina, de 12 anos, sobreviveu. No carro estavam Fábio Silva e Luana Moura, pais de Laura Silva, de 6 anos, e Luara Silva, 3. Também estavam no veículo três sobrinhos do casal: Carlos, 10, Alexandre, 4, e Arthur Guilherme, 1 ano e 2 meses.





















Relembre o caso

O acidente ocorreu na tarde de domingo (12/10), por volta das 16h, na região do Jardim Barragem IV, quando o grupo retornava de um clube na área conhecida como Padre Lúcio. O veículo, com oito ocupantes, tentou atravessar uma ponte estreita durante uma forte chuva. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o carro derrapou e caiu no rio, ficando submerso.

A única sobrevivente foi Maria Fernanda, de 12 anos, prima das demais crianças. Segundo os bombeiros, ela conseguiu escapar pelo vidro traseiro do carro, que se quebrou ao bater em um tronco no rio. Mesmo ferida e em estado de choque, a menina caminhou cerca de 200 metros até o local da festa para pedir ajuda.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, por conta da chuva forte, o volume de água no rio aumentou rapidamente, formando uma tromba d’água. A força da correnteza arrastou o carro, que caiu de lado e ficou de rodas para cima. Quando as equipes de resgate chegaram, o veículo já estava submerso e as vítimas haviam sido retiradas por moradores. Os corpos foram encontrados às margens do rio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. A perícia foi acionada para avaliar as condições da ponte e da estrada rural.