GDF avança para início das obras de pavimentação em acesso à Escola Classe Aguilhada

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), assinou a ordem de serviço para o início das obras de pavimentação da estrada rural que dá acesso à Escola Classe Aguilhada, em São Sebastião. O investimento para a execução dos 3,6km de asfalto será de R$ 3,6 milhões. A intervenção faz parte do programa Caminho das Escolas, coordenado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).

A pavimentação visa transformar a rotina dos moradores da região. Os principais beneficiados são os produtores rurais e os estudantes que precisam enfrentar lama no período chuvoso e poeira intensa na seca. Além do asfalto, serão feitos sistema de captação de água da chuva e sinalização horizontal e vertical.

Leia também: Startup doa 500 kits para detectar metanol em combustíveis e bebidas no DF



Durante a cerimônia de assinatura, ontem, a chefe do Buriti destacou o impacto social da obra. "Trazer 4km de asfalto para uma escola rural é trazer cidadania para crianças que todos os dias chegavam sujas, às vezes, pela poeira ou pela lama. Isso vai mudar", afirmou Celina.

A governadora também anunciou que o asfaltamento será estendido para atender outra demanda local. "Faremos a ampliação para que esse asfalto chegue também na unidade básica de saúde, para ajudar nossos produtores rurais, que fazem parte dessa cadeia econômica", ressaltou.

Leia também: Vigilância sanitária fecha fábrica de cosméticos naturais no DF



Celebração

O pontapé inicial das obras de pavimentação, na região da Aguilhada, foi recebido com entusiasmo pelos moradores, que afirmaram que o asfaltamento traz um alívio para os transtornos enfrentados diariamente. O porteiro Moisés Santos, de 28 anos, morador do núcleo rural, destacou que a intervenção chega em boa hora, especialmente com a aproximação do período chuvoso.

Leia também: Celina autoriza pavimentação no acesso à Escola Classe Aguilhada



"Vai beneficiar nossos transportes, porque eles não vão mais quebrar no meio da lama. Como todo mundo sabe, quando chove nessa região vira um atoleiro e ficamos no prejuízo. Com essa pavimentação asfáltica podemos ir e voltar pra casa sem preocupações", afirmou Santos. Ele contou que uma vez precisou acionar um trator para retirar o carro do lamaçal. "Já me sujei inteiro levando meu filho Mateus para a escola. Muitas vezes vinha aquela tristeza de ver ele com o tênis cheio de lama. Agora, com essa pista nova vai ser melhor, com certeza", comemorou.

Atualmente, a Escola Classe Aguilhada realiza o atendimento de 168 estudantes, na educação infantil e no ensino fundamental, do 1º ao 9º ano.



