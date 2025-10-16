Mulher é presa por usar loja de roupas como fachada para tráfico de drogas

Uma mulher, de 25 anos, foi presa em flagrante, em Santa Maria, suspeita de utilizar uma loja de roupas como fachada para o tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ela escondia entorpecentes nas próprias vestes enquanto atendia clientes no estabelecimento localizado na QR 205. Com ela, os policiais encontraram 32 porções de cocaína prontas para venda.

A prisão foi realizada nesta terça-feira (14/10), por agentes da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), após um trabalho investigativo iniciado a partir de denúncias anônimas feitas ao Disque-Denúncia 197. As informações apontavam intensa movimentação de usuários no local, o que levou ao monitoramento do comércio e à abordagem da suspeita.

Durante as investigações, os agentes cumpriram buscas em endereços ligados à mulher e apreenderam mais porções de maconha, crack e comprimidos de ecstasy. Além disso, foram recolhidos R$ 292 em espécie, duas máquinas de cartão, um celular e um veículo supostamente utilizados no esquema criminoso.

No decorrer da operação, um homem, 56, foi autuado por falso testemunho após tentar enganar os policiais com informações mentirosas para encobrir a suspeita. De acordo com a corporação, o caso faz parte de uma linha de investigação voltada ao combate do uso de estabelecimentos comerciais como disfarce para o tráfico, modalidade que tem se tornado cada vez mais recorrente na região.

A Polícia Civil destacou a importância da colaboração da população para o sucesso das ações. “Denúncias anônimas como esta têm papel essencial para o sucesso das investigações e para que possamos agir de forma rápida e precisa”, afirmou a corporação.

A mulher foi encaminhada à carceragem da PCDF e permanece à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.