Homem é preso por torturar e tentar matar companheira em Taguatinga

Mulher foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (16/10), suspeito de agredir a companheira durante horas em um caso de tentativa de feminicídio com tortura, na QNM 40, em Taguatinga. De acordo com a Polícia Militar (PMDF), equipes foram acionadas por volta das 11h, após vizinhos ouvirem pedidos de socorro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Homem é esfaqueado após agredir enteada grávida em Taguatinga

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima com hematomas no rosto, inchaço nos olhos, sangramento nos ouvidos, fratura no úmero e luxação no ombro esquerdo. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o quadro clínico é compatível com trauma cranioencefálico (TCE).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A mulher relatou aos policiais que as agressões começaram por volta da meia-noite. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde permanece internada e deve passar por cirurgia. O suspeito foi localizado em via pública, na EQNM 36/38, e preso. Segundo a PM, ele possui extensa ficha criminal, com antecedentes por violência doméstica, homicídio e roubo.

O caso foi registrado na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde o homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio agravada pela tortura.