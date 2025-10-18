Irmãos cultivam memória de Isaac com amor e carinho: "Tinha muito potencial"

Isaac e o irmão Edson: amor e carinho que se perpetuarão - (crédito: Cedido ao Correio)

Os irmãos do estudante Isaac Augusto de Brito Vilhena de Morais, 16 anos, morto durante um assalto na 113 Sul, se emocionaram ao relembrar os últimos momentos com o adolescente e os planos do caçula para o futuro. O jovem, que cursava o ensino médio no Colégio Militar de Brasília, era conhecido pela educação e bondade.

“O Isaac era um menino muito amoroso, muito educado, família mesmo”, contou a irmã Ana Moraes, 25 anos. “Ele tinha um vínculo muito grande com a gente. Todo mundo aqui viu o Isaac crescer. Ele era genuinamente bom”, lembra a irmã, ao contar que eles cresceram na mesma quadra onde ele foi atacado.

Ana descreve o irmão como um jovem justo, corajoso e de coração puro. “Ele sempre foi muito justo, fazia o que era certo, mesmo quando ninguém estava vendo. Acho que a atitude que ele teve foi muito corajosa. Ele era assim: queria ajudar, proteger. Era o jeito dele lidar com o mundo”.

O irmão mais velho, Edson Avelino, de 28 anos, lembrou que Isaac era um adolescente dedicado e cheio de sonhos. “Ele já iria se formar agora, no final do ano. Estava se formando no (curso de) ingles e já era fluente. Fez uma viagem para Los Angeles e se comunicava com os nativos com facilidade. Muito inteligente, tinha muito potencial”, contou Edson.











Segundo ele, o caçula sonhava seguir os passos do irmão na área de tecnologia. “Ele dizia que se espelhava em mim e queria trabalhar com TI, com segurança da informação. A gente já planejava matricular ele num curso técnico”.

Além dos estudos, Isaac era apaixonado por esportes e videogame. “Ele era corintiano, jogava bola com os amigos e adorava basquete. Em Los Angeles, realizou o sonho de assistir a um jogo dos Lakers”, lembrou o irmão mais velho. “Eu pedia um irmãozinho pra minha mãe, e o Isaac veio pra alegrar nossas vidas”, completou Edson, em entrevista exclusiva ao Correio.

A irmã também recorda os gestos carinhosos do adolescente. “Ele me chamava só de irmã, nunca pelo nome. Isso me marca muito. Toda vez que eu podia dormir em casa, ele queria que eu ficasse lá, só pra passar um tempo com ele”, disse Ana. “Acho que todo mundo deveria ter conhecido o Isaac. Ele era um menino muito bom”.

Última conversa

Ana contou que estava em São Paulo quando soube da morte do irmão. A última conversa entre eles foi sobre as dúvidas e inseguranças típicas da adolescência. “Percebi que ele estava naquela fase em que achamos que não podemos contar com a família. Eu disse que estaria aqui pra tudo o que ele precisasse e que ele podia contar comigo, porque eu também passei por isso”.

Com voz embargada, Edson pediu orações. “Peço pra que Deus conforte o coração da minha mãe e me dê forças pra passar força pra ela e pro Lucas, o pai dele. O Isaac teve tudo que eles puderam dar. Teve amor, escola boa, oportunidades. E retribuiu tudo com carinho e respeito”, lamentou.

Despedida

O velório de Isaac Augusto de Brito Vilhena de Morais ocorre neste domingo (19/10), a partir das 14h, na Capela 01 do Cemitério Campo da Esperança, localizada na SGAS 915, Asa Sul. O sepultamento está previsto para as 16h30.

O condomínio onde a família mora emitiu uma nota de pesar convidando os vizinhos a se unirem “em pensamento e prece pela família de Isaac”.