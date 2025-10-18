Dia D de vacinação mobiliza famílias e pets em diversos pontos do DF

O Distrito Federal teve um sábado (18/10) dedicado à saúde e à prevenção. Em uma grande mobilização, quase 250 postos de atendimento participaram de duas campanhas simultâneas: o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, voltada principalmente a crianças e adolescentes, e a campanha distrital de vacinação antirrábica, destinada a cães e gatos. A iniciativa movimentou famílias inteiras, que aproveitaram o fim de semana para colocar em dia a proteção de todos os membros, inclusive os de quatro patas.

Mais de 100 locais no DF ofereceram vacinas de rotina do calendário nacional, com foco em crianças e adolescentes de até 15 anos, mas também permitindo que adultos atualizassem a caderneta vacinal. A ação faz parte da estratégia nacional de reforço à imunização, que busca aumentar a cobertura de vacinas como sarampo e HPV, especialmente entre o público infantojuvenil. A campanha seguirá ao longo de todo o mês de outubro nas unidades básicas de saúde (UBSs).

Paralelamente, 135 postos participaram da campanha de vacinação antirrábica, que tem como meta vacinar 40% dos animais previstos para este ano. A ação é da Vigilância Ambiental em Saúde, responsável por prevenir casos de raiva animal e humana. No próximo sábado (25/10), novas equipes atuarão em áreas urbanas ainda não contempladas, e, no dia 1º de novembro, as equipes avançarão para as zonas rurais.

De acordo com o Ministério da Saúde, milhares de salas de vacinação foram abertas em todo o país.

