Série Histórias de Brasília ganha nova edição com evento nesta quarta-feira (22)

Os brasilienses ganham, nesta quarta-feira (22), um novo olhar sobre a cidade. A série Histórias de Brasília, escrita por João Carlos Amador, será relançada na Casa de Chá, na Praça dos Três Poderes, a partir das 17h30. A coleção reúne três volumes — Crimes e Mistérios, Curiosidades e Personalidades e Mitos e Verdades, em parceria com Nicolas Behr — e traz relatos que misturam fatos, lendas, personagens e episódios que ajudaram a moldar a capital.

Os livros são um convite para que o leitor descubra pontos de vista diferentes sobre a capital. São curiosidades sobre lugares, pessoas e acontecimentos, escritos de forma leve e informativa, servindo tanto para turistas como para moradores que querem conhecer um pouquinho mais da cidade. Para João Carlos Amador, autor das obras, a nova edição é uma homenagem às pessoas que ajudaram a construir a capital.

"Brasília tem muitas camadas, histórias que se cruzam entre o real e o imaginário. Recontar esses episódios é uma forma de preservar a memória coletiva e despertar o orgulho de pertencer a essa cidade única", afirma o autor. Ele ressalta que os livros são fruto de uma pesquisa criteriosa de fatos e fotos, impressos em formato de bolso para serem guardados e consultados a qualquer momento.

Nicolas Behr, que assina a parceria no volume Mitos e Verdades, diz que a ideia é despertar no leitor a sensação de surpresa. "Queremos provocar aquela reação de 'Moro aqui e não sabia disso'. É um livro de curiosidades, mas que também humaniza a cidade. Tudo foi muito checado — é informação com humor e graça", explica o poeta e ambientalista. Nesse volume, são 55 histórias que vão de acontecimentos curiosos a passagens históricas que marcaram a história do DF, como o relato dos fuzileiros navais que vieram a pé do Rio de Janeiro, em uma viagem de 24 dias.

A reedição da série é uma iniciativa da Editora Senac-DF, que aposta na valorização da história e da cultura local. "A série Histórias de Brasília é um convite para que cada leitor se reconheça nas narrativas da cidade e compreenda a riqueza do nosso patrimônio cultural", destacou o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa.

Durante o evento, o público poderá obter a série completa por R$ 100, ou cada volume individualmente por R$ 45.




