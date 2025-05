Eva Leite faz relançamento de livro sobre a própria trajetória

Nesta quinta-feira (22/05), a partir dàs 16h30, a Casa de Cultura do Varjão recebe o lançamento do livro Minha vida tem rodas. Meus sonhos têm asas. Com uma narrativa que mistura autobiografia e poesia, Eva Leite convida o leitor a refletir sobre limites que são desafiados, preconceitos que são quebrados e sonhos que, mesmo contra todas as expectativas, ganham asas.

O evento de lançamento promete ser uma celebração da cultura. O público poderá participar de um bate papo com a autora, que vai compartilhar sua trajetória de vida e reflexões sobre o papel transformador da arte e da inclusão.

Minha vida tem rodas. Meus sonhos têm asas foi o primeiro livro publicado por Eva Leite, em 2005. Na edição comemorativa de 20 anos da primeira tiragem, a autora revisou e ampliou o material, que está atualizado e mais informativo. Tetraplégica desde 1987, a escritora encontrou na arte uma maneira de transpor os limites físicos impostos pelo acidente. Sua jornada literária começou ainda durante o tratamento na Rede Sarah, quando, com determinação e criatividade, iniciou o aprendizado das técnicas de digitação com a boca.

Em entrevista divulgada, a autora diz que ver alguém na cadeira de rodas, sem movimentar os braços ou as pernas, é comum hoje em dia. Cada vez mais surgem novas pessoas com lesão medular e as causas são diversas. “Em meu livro, falo sobre a questão da superação, para que a pessoa continue estudando, trabalhando e fazendo tudo o que sempre fez. E cada um vai descobrindo seus próprios meios e caminhos”.

