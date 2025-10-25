Bar com tema espacial e alienígena se torna point em Samambaia

Em meio a um cenário dominado por bares de sertanejo e pagode, o empresário Robynson Veríssimo decidiu romper padrões e criar algo totalmente fora da curva. Assim nasceu o Refúgio, um bar-restaurante com temática espacial e alienígena, na QN 508, que rapidamente se tornou um sucesso entre o público que buscava um ambiente diferente e acolhedor.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"O Refúgio veio da ideia de trazer um lugar de, vamos dizer, outro mundo para a Samambaia. A gente queria trazer algo para o público alternativo. E foi assim que nasceu o Refúgio, com uma pegada espacial, extraterrestre, com coisas incríveis e um espaço simples, mas aconchegante, onde as pessoas podem ser elas mesmas", conta Robynson.

Aberto em 2021, o estabelecimento logo ganhou destaque pela criatividade nos drinks e pela interatividade do ambiente. Entre os destaques do cardápio estão o novo drink "Vai Tomar no Coalho", uma bebida que leva um pedaço de queijo-coalho, com caramelo salgado, e o inusitado shot Kryptonita, uma mistura verde neon inspirada no Superman.

"A gente decidiu brincar, não só na comunicação, mas no dia a dia. Criamos o shot Kryptonita, que é um misturado de todos os shots da casa, e a galera gostou muito. Os drinks chamam muita atenção", observou o empresário.

Mais do que um bar, o Refúgio se tornou um ponto de encontro. O local promove um clima de descontração com karaokê, exibição de jogos e filmes, e uma trilha sonora alternativa que foge do convencional.

"É por isso que o estabelecimento tem esse nome, Refúgio. É um lugar para gente diferente, gente estranha, gente alternativa. Um lugar para que todo mundo possa ser quem quiser ser", explica.

A criatividade de Robynson também aparece nas promoções. Durante três anos, o bar manteve uma ação curiosa: a caipirinha de R$ 1, que só podia ser paga em moedas. "Foi uma loucura! Só em caipirinha, a gente arrecadava cerca de R$ 600 em moeda. Eram mais de 300 pessoas na casa. Animou muito o pessoal", lembra.

Com seu conceito fora do comum, o Refúgio consolidou-se como um espaço acolhedor para quem busca algo atípico, com boa bebida e liberdade. "Abrimos essa loucura na Samambaia. E deu certo".

Verdadeiro pub

Assim como o Refúgio, outro bar temático conquistou os corações dos moradores. O Toinha Rock Pub, criado por Antônia Francisca, de 59 anos, após ser demitida de seu emprego regular. O Pub temático de rock foi a porta de entrada de Toinha para encontrar o que realmente queria para sua vida. Há 16 anos na cidade, o estabelecimento é administrado por ela e seus dois filhos, o Toinha mescla o amor por Samambaia e pelo estilo musical.

A ideia de criar o local surgiu em um misto de inovação e falta de um espaço dedicado ao gênero na cidade. "Eu sempre fui apaixonada por rock n'roll, mas na cidade não tinha opções de lazer com esse tema. Com isso, meio que improvisado, eu decidi criar um bar exclusivo para os amantes do gênero", explicou Toinha. Ela comenta que, quando teve a ideia, os filhos ficaram chocados. "Quando disse isso, meus filhos ficaram em dúvida se eu estava falando sério", acrescentou.

Leia também: Brasilienses terão final de semana de calor e tempo seco



Apesar de ser algo que pulsava em seu coração, o sucesso de ser reconhecida como uma referência até fora do Brasil nunca passou pela cabeça de Antônia. "Eu não imaginava que chegaria a esse ponto. Eu fundei para ter um espaço para as coisas que eu gostava, mas o Toinha reuniu muitos fãs Brasil afora", pontuou.

Decorado do chão ao teto, o Toinha Rock Pub reúne quadros e decorações que remetem aos gostos de Toinha. O primeiro quadro pendurado na parede foi um do Elvis Presley, ídolo de Toinha. Ela explica que após anos a frente do bar, decidiu inovar criando um cardápio exclusivo com referências a astros do rock.

"Foi uma forma de deixar o ambiente ainda mais parecido com o gênero. Eu gosto de proporcionar um ambiente para os clientes como se fosse a minha própria casa", comentou. Além disso, o símbolo da casa, uma kombi, foi pensada em homenagem ao pai de Toinha. "Meu filho mais velho decidiu me presentear com essa homenagem. Agora, todo mundo que vê essa kombi também lembra do Toinha e conhece um pouco o meu pai", disse.

Além de ser um espaço acolhedor para fãs de rock, o Toinha Rock Pub também acolhe bandas covers e novos artistas. "Aqui, selecionamos muitas bandas que também estão começando e damos a oportunidade deles se apresentarem em uma casa específica para o rock. É o nosso maior atrativo", afirmou. Ela ainda comenta que 99% dos momentos vivenciados foram marcantes. "Todos que passaram por aqui marcaram a minha história e a história do Toinha. É muito gratificante quando a pessoa chega aqui pela primeira vez e enche os olhos com a casa", destacou.

Leia também: Mais uma queda de árvore na Asa Sul mobiliza o Corpo de Bombeiros



O Rock n' Roll tem um estigma muitas vezes negativo, remetendo a baderna e fritaria. Entretanto, Toinha garante que o espaço é dedicado à famílias que querem um momento de tranquilidade enquanto escuta boa música. "Nunca tivemos problemas com assédio, com brigas e nem com nada disso. Prezamos pela segurança e o bem-estar de todos que frequentam a casa", afirmou. Orgulhosa pelo ponto turístico que criou na cidade, ela se emocionou ao falar do feedback dos clientes. "É muito gostoso quando as pessoas chegam e elogiam o lugar e a comida. É um sonho realizado esse espaço", disse.



