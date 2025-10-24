Brasília tem o terceiro maior número de línguas indígenas faladas no Brasil

As duas línguas indígenas com maior número de falantes na capital federal são warao e guajajara, com 178 e 146 pessoas indígenas de dois anos ou mais, respectivamente - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

No Distrito Federal, há 60 línguas indígenas faladas ou utilizadas por pessoas com dois anos ou mais. O dado foi divulgado nesta sexta-feira (24/10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre as capitais brasileiras, Brasília se destacou com o terceiro maior número de línguas indígenas faladas em domicílios, sendo superada por Manaus (97) e São Paulo (77).

As duas línguas indígenas com maior número de falantes na capital federal são warao e guajajara, com 178 e 146 pessoas indígenas de dois anos ou mais, respectivamente. No Censo anterior, em 2010, o maior número de falantes era da língua kamayurá.

De acordo com os resultados do Censo Demográfico 2022, a população indígena residente no Distrito Federal é de 5.811 pessoas. Foram registradas 167 etnias, povos ou grupos indígenas residentes

no Distrito Federal, uma ampliação em relação a 2010, quando foram divulgadas 126 etnias ou povos.

Entre as capitais brasileiras, Brasília se destacou com o quarto maior número de etnias (167) declaradas no Censo 2022, sendo superada por São Paulo (194), Manaus (186) e Rio de Janeiro (176).

Entre os dois últimos Censos houve alterações nas etnias mais populosas no Distrito Federal. Em 2010, a presença mais numerosa era dos guarani, já em 2022, os tenetehára se tornaram majoritários numericamente, com 269 pessoas indígenas; seguido pelos guajajara, com 267 pessoas indígenas.

No Brasil

Ainda segundo o IBGE, em 2022, foram registradas um total de 295 línguas indígenas faladas ou utilizadas no domicílio por pessoas indígenas com dois anos ou mais. Entre 2010 e 2022 houve um aumento de falantes de línguas indígenas entre as pessoas com cinco anos ou mais de idade, passando de 293.853 para 433.980 falantes.

