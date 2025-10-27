InícioCidades DF
Trânsito

Motociclista fica em estado grave após colisão com carro na BR-020

Condutor da motocicleta estava no solo e foi transportado para o hospital inconsciente, com fratura exposta no braço direito, diversos ferimentos e suspeita de traumatismo craniano

Colisão ocorreu nesta manhã (27), em Sobradinho, e deixou parte do trânsito interditada - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Colisão ocorreu nesta manhã (27), em Sobradinho, e deixou parte do trânsito interditada - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma colisão entre um carro e uma moto, na manhã desta segunda-feira (27/10), deixou um motociclista gravemente ferido no Setor de Oficinas, em Sobradinho, sentido Plano Piloto. Imagens compartilhadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mostram a traseira do veículo, um Fiat Palio Fire, de cor vermelha, com a lataria amassada. A moto, também com vários estragos, estava caída ao solo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Quando as equipes do socorro chegaram ao local do acidente, por volta das 7h20, o condutor da Honda CB 250F Twister, de cor branca, estava caído, com vários ferimentos, fratura exposta no braço direito e suspeita de traumatismo craniano. Ele foi transportado inconsciente para uma unidade hospitalar. O motociclista ainda não foi identificado. O motorista do veículo não necessitou de atendimento.

Colisão ocorreu nesta manhã (27), em Sobradinho, e deixou parte do trânsito interditada
Colisão ocorreu nesta manhã (27), em Sobradinho, e deixou parte do trânsito interditada (foto: Divulgação/CBMDF)

Durante a ocorrência, a via foi parcialmente interditada para os trabalhos e até o momento, não há informações confirmadas sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento de Trânsito (Detran-DF) foram acionados para o local.

Somente no último fim de semana, três motociclistas morreram nas vias do DF. De janeiro a agosto, o Detran registrou 68 mortes entre esses condutores. O número já ultrapassa o total contabilizado em 2023 e se aproxima do quantitativo de 2024, que teve 74 mortes. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 27/10/2025 10:26
SIGA
x