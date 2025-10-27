Motociclista fica em estado grave após colisão com carro na BR-020

Colisão ocorreu nesta manhã (27), em Sobradinho, e deixou parte do trânsito interditada - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma colisão entre um carro e uma moto, na manhã desta segunda-feira (27/10), deixou um motociclista gravemente ferido no Setor de Oficinas, em Sobradinho, sentido Plano Piloto. Imagens compartilhadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mostram a traseira do veículo, um Fiat Palio Fire, de cor vermelha, com a lataria amassada. A moto, também com vários estragos, estava caída ao solo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quando as equipes do socorro chegaram ao local do acidente, por volta das 7h20, o condutor da Honda CB 250F Twister, de cor branca, estava caído, com vários ferimentos, fratura exposta no braço direito e suspeita de traumatismo craniano. Ele foi transportado inconsciente para uma unidade hospitalar. O motociclista ainda não foi identificado. O motorista do veículo não necessitou de atendimento.

Colisão ocorreu nesta manhã (27), em Sobradinho, e deixou parte do trânsito interditada (foto: Divulgação/CBMDF)

Durante a ocorrência, a via foi parcialmente interditada para os trabalhos e até o momento, não há informações confirmadas sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento de Trânsito (Detran-DF) foram acionados para o local.



Somente no último fim de semana, três motociclistas morreram nas vias do DF. De janeiro a agosto, o Detran registrou 68 mortes entre esses condutores. O número já ultrapassa o total contabilizado em 2023 e se aproxima do quantitativo de 2024, que teve 74 mortes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular