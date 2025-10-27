Casas do Lago Sul terão corte de energia temporário nesta segunda (27/10)

Casas do Lago Sul terão corte de energia temporário nesta segunda (27) - (crédito: Neoenergia - divulgação)

Moradores de alguns endereços da Lago Sul terão o fornecimento de energia interrompido nesta segunda-feira (27/10). O desligamento será realizado pela companhia elétrica Neoenergia, que suspenderá a luz da região para manutenção e aprimoramento da rede na região.

O desligamento temporário vai afetar as casas da SHIS QI 09, a partir das 10h até às 16h. A suspensão da energia é necessária para manter a população e os profissionais da Neoenergia em segurança.

Além dos desligamentos programados, a energia pode acabar em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.