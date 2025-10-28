Cão farejador localiza homem com 20 kg de maconha na Rodoviária Interestadual

Cão localizou a droga em uma mala abandonada na Rodoviária Interestadual de Brasília - (crédito: Divulgação/PMDF)

O cão policial K9 do Batalhão de Policiamento com Cães (BP Cães) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrou cerca de 20kg de maconha em uma mala abandonada na Rodoviária Interestadual de Brasília. A descoberta levou à prisão de um homem que havia fugido do local para uma mata próxima ao perceber a presença dos militares e do animal farejador.

As equipes realizavam uma operação de rotina nesta segunda-feira (27/10), por volta das 17h, quando o suspeito demonstrou nervosismo e tentou escapar, abandonando a bagagem. O cão farejador indicou a presença da droga na mala e confirmou a suspeita dos policiais.

Diante da situação, foi montado um cerco com apoio do Batalhão de Aviação Operacional (Bavop) e de equipes do 1º, 5º e 7º Batalhões da PMDF. Um segundo cão, treinado em busca e captura, localizou o homem escondido em uma área de mata próxima ao terminal.

O suspeito foi preso e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia, onde foi confirmado que ele já possuía antecedentes criminais por tráfico internacional de armas. A droga apreendida também foi entregue à unidade policial para os procedimentos legais.

