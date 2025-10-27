Semana começa com sol entre nuvens, baixa umidade e pouca chance de chuva

Bom dia, Brasília! Dia será de calor, tempo abafado e pouca chance de chuva - (crédito: Ed Alves/CB)

Bom dia, brasiliense! Nesta segunda-feira (27/10), o Distrito Federal amanheceu sob temperaturas amenas, sol entre muitas nuvens e tempo seco. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o quadradinho registrou mínima de 15ºC durante a manhã e a máxima deve bater os 32ºC no decorrer da tarde. Com a baixa umidade, que pode chegar a 20%, a região está sob aviso amarelo, indicando perigo potencial à saúde.

Nesta manhã, a umidade máxima bateu os 75%, mas o cenário pode mudar no decorrer da semana. Se nesta segunda (27/10) as chances de chuva são baixíssimas — e, caso ocorram, devem ser breves e isoladas —, a partir de quarta-feira (29/10), a expectativa é que as precipitações retornem com mais força, segundo o meteorologista do Inmet Olívio Bahia. Os ventos seguem de fracos a moderados.

Devido à baixa umidade, o meteorologista recomenda alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação; hidratar periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade; manter adequada limpeza dos ambientes; e dar preferência a refeições leves.

Também deve-se evitar fazer atividades físicas nos períodos mais quentes do dia, além de ter atenção ao manusear fogo para evitar incêndios e queimadas. Boa segunda!

