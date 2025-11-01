PM salva bebê recém-nascido após engasgo, em Planaltina

Após o atendimento inicial, o bebê foi encaminhado ao hospital da região para avaliação médica e acompanhamento - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma mãe passou apuros após seu bebê, com nove dias de vida, engasgar, na quadra 2 da Vila Buritis, em Planaltina. A situação desesperadora teve um final feliz após o policial militar Emerson Cardoso de Sousa realizar manobras de desobstrução das vias respiratórias e conseguir restabelecer a respiração da criança.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Engavetamento em Taguatinga envolve cinco carros e fecha Avenida Samdu

Tudo começou quando a mãe chegou com o bebê, já com dificuldades respiratórias, à base do Grupo Tático Operacional (Gtop) 34, pedindo ajuda para o recém-nascido que estava engasgado. Diante da emergência, o soldado conseguiu reestabelecer a respiração do pequeno e ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Planaltina para avaliação médica e acompanhamento. O caso ocorreu na noite dessa sexta-feira (31/10).

Cuidados com engasgos em bebês

Em caso de engasgos de bebês, ligue imediatamente para os bombeiros (193) enquanto realiza as manobras de desengasgo: apoie-o de bruços em seu braço e dê cinco palmadas firmes nas costas, entre as escápulas. Em seguida, vire-o de barriga para cima e faça cinco compressões no tórax com dois dedos, na linha entre os mamilos, repetindo as etapas até que o objeto saia ou a ajuda chegue.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular