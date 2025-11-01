Costa Atacadão inaugura Natal Encantado em Águas Claras

O Costa Atacadão dará início às celebrações de fim de ano neste domingo (2/11), com a inauguração do Natal Encantado, a partir das 17h, na unidade Unieuro, em Águas Claras. O evento é gratuito e aberto ao público.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A abertura contará com a chegada do Papai Noel e da Mamãe Noel, apresentações natalinas e barraquinhas gourmet. O público poderá conferir de perto a decoração especial, montada em um cenário lúdico e iluminado, ideal para fotos e momentos em família.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Após a inauguração, o espaço permanecerá aberto todos os dias até o fim do ano, permitindo que os visitantes vivam a experiência do clima natalino no local.