InícioCidades DF
Evento

Costa Atacadão inaugura Natal Encantado em Águas Claras

O público poderá conferir de perto a decoração especial, montada em um cenário lúdico e iluminado, ideal para fotos e momentos em família

Após a inauguração, o espaço permanecerá aberto todos os dias até o fim do ano - (crédito: Divulgação)
Após a inauguração, o espaço permanecerá aberto todos os dias até o fim do ano - (crédito: Divulgação)

O Costa Atacadão dará início às celebrações de fim de ano neste domingo (2/11), com a inauguração do Natal Encantado, a partir das 17h, na unidade Unieuro, em Águas Claras. O evento é gratuito e aberto ao público.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A abertura contará com a chegada do Papai Noel e da Mamãe Noel, apresentações natalinas e barraquinhas gourmet. O público poderá conferir de perto a decoração especial, montada em um cenário lúdico e iluminado, ideal para fotos e momentos em família.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após a inauguração, o espaço permanecerá aberto todos os dias até o fim do ano, permitindo que os visitantes vivam a experiência do clima natalino no local.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/11/2025 19:51
SIGA
x