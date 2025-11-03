Acidente entre carro e carreta deixa quatro feridos e bloqueia BR-030

Corpo de Bombeiros enviou um helicóptero e sete viaturas para o local - (crédito: CBMDF/Divulgação )

Um grave acidente entre um carro e uma carreta deixou quatro pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (3/11), em Planaltina, na BR-030. O Corpo de Bombeiros enviou um helicóptero e sete viaturas para o local.

Os motoristas dos dois veículos foram atendidos na rodovia. Duas crianças que estavam no carro foram transportadas de helicóptero para o hospital. Durante o socorro, a via foi bloqueada nos dois sentidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Até o momento, os bombeiros não informaram as causas do acidente.

