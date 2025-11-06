Quinta-feira (6/11) será de calorão e previsão de chuvas isoladas

Bom dia, Brasília! Dia será de calor e tempo seco - (crédito: Ed Alves/CB)

Por Manuela Sá*—Nesta quinta-feira (6/11), o Distrito Federal terá um dia de calor intenso, com máxima prevista de 33°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital registrou mínima de 16°C nesta manhã. A umidade relativa, que chegou a 95% nas primeiras horas do dia, deve atingir cerca de 25% no período da tarde, quando a tendência aponta para o calorão.

Segundo o Inmet, apesar das altas temperaturas, há possibilidade de chuva em algumas áreas, especialmente em Brazlândia e nas regiões próximas. “Há possibilidade de chuva, mas é remota. Não será intensa como a que aconteceu de domingo para segunda”, afirma Wendell Sialho, meteorologista do Inmet.

Mesmo com poucas chances de precipitações, o DF está sob aviso amarelo de chuvas intensas, indicando perigo potencial.

Cuidados

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, também valem alguns cuidados, como procurar abrigo, não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica. Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro. Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Para os motoristas, os conselhos, em casos de tempestades, são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus. Checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições da borracha também são medidas essenciais.

Sob chuva forte, é recomendado o uso do farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visão de outros usuários da via.

