Sedes-DF quita dívida com Casa Azul

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) informou ao Correio ter quitado a dívida com a Casa Azul Felipe Augusto, entidade que teve suas atividades paralisadas em outubro devido ao atraso nos repasses do governo. Em nota, a pasta declarou que “reconhece a relevância do trabalho realizado pelas entidades sociais parceiras e reafirma seu compromisso com a manutenção dos serviços prestados à população”.

De acordo com o comunicado, os pagamentos referentes aos meses de setembro e outubro foram efetuados. “A Sedes segue atuando junto à Secretaria de Economia (SEEC) para regularizar todos os pagamentos o mais breve possível”, afirmou o órgão sobre as outras organizações que estão pendentes.

A Casa Azul Felipe Augusto, com 36 anos de atuação na assistência social do DF, suspendeu as atividades no dia 20 de outubro por falta de recursos. A instituição atendia crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade nas regiões de Samambaia, Riacho Fundo II e São Sebastião. Segundo a presidente e fundadora, Daise Moisés, a dívida ultrapassava R$ 5 milhões e inviabilizou o pagamento de funcionários e fornecedores.

O caso gerou repercussão política. O deputado distrital Gabriel Magno (PT) denunciou o atraso nos repasses da Sedes e acionou o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), pedindo intervenção para garantir o cumprimento dos compromissos financeiros com as entidades sociais.

