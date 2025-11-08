Ex-policial civil de Goiás condenado por estupro de vulnerável é preso

A prisão, na sexta-feira (7/11), foi feita pelo Tático Operacional Rodoviário da Polícia Militar de Goiás, que localizou e capturou o suspeito - (crédito: Reprodução/Redes Sociais/delegado Humberto Teófilo)

Foi preso o ex-policial civil aposentado Gelásio Franco Filho, de 63 anos, em Petrolina de Goiás, a 200km de Brasília. O suspeito estava foragido da Justiça desde outubro, após ser condenado a 13 anos e 6 meses de prisão por estuprar menores de idade. A prisão, na sexta-feira (7/11), foi feita pelo Tático Operacional Rodoviário da Polícia Militar de Goiás, que localizou e capturou o suspeito.

De acordo com o delegado Humberto Teófilo, responsável pela ação, o suspeito teve o nome incluído na lista vermelha da Interpol após ser condenado e ficar foragido pelo estupro de familiares e conhecidos próximos. “Esse homem abusou sexualmente da enteada, da neta, da sobrinha e de uma vizinha da banca de revista [da qual era dono], ou seja, pessoas do seu próprio convívio familiar”, afirmou em um vídeo publicado em suas redes sociais.

O Correio consultou a lista da Interpol, mas não encontrou o nome de Gelásio. Procurada, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) não respondeu até a última atualização desta matéria sobre a inserção do suspeito na lista.