InícioCidades DF
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Ex-policial civil de Goiás condenado por estupro de vulnerável é preso

Segundo o delegado responsável pela ação, o suspeito teve o nome incluído na lista vermelha da Interpol após ser condenado a 13 anos de prisão e ficar foragido

A prisão, na sexta-feira (7/11), foi feita pelo Tático Operacional Rodoviário da Polícia Militar de Goiás, que localizou e capturou o suspeito - (crédito: Reprodução/Redes Sociais/delegado Humberto Teófilo)
A prisão, na sexta-feira (7/11), foi feita pelo Tático Operacional Rodoviário da Polícia Militar de Goiás, que localizou e capturou o suspeito - (crédito: Reprodução/Redes Sociais/delegado Humberto Teófilo)

Foi preso o ex-policial civil aposentado Gelásio Franco Filho, de 63 anos, em Petrolina de Goiás, a 200km de Brasília. O suspeito estava foragido da Justiça desde outubro, após ser condenado a 13 anos e 6 meses de prisão por estuprar menores de idade. A prisão, na sexta-feira (7/11), foi feita pelo Tático Operacional Rodoviário da Polícia Militar de Goiás, que localizou e capturou o suspeito. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com o delegado Humberto Teófilo, responsável pela ação, o suspeito teve o nome incluído na lista vermelha da Interpol após ser condenado e ficar foragido pelo estupro de familiares e conhecidos próximos. “Esse homem abusou sexualmente da enteada, da neta, da sobrinha e de uma vizinha da banca de revista [da qual era dono], ou seja, pessoas do seu próprio convívio familiar”, afirmou em um vídeo publicado em suas redes sociais. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Correio consultou a lista da Interpol, mas não encontrou o nome de Gelásio. Procurada, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) não respondeu até a última atualização desta matéria sobre a inserção do suspeito na lista. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 08/11/2025 20:32
SIGA
x