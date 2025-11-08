Vídeo: caminhão pega fogo após descarga elétrica de fiação atingir o veículo

Um caminhão pegou fogo após ser atingido por uma descarga elétrica, que ocorreu quando o veículo acertou uma fiação de energia na DF-230, próximo ao viaduto de acesso a Formosa, na tarde deste sábado (8/11). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou três viaturas de socorro.

Segundo a corporação, as equipes precisaram esperar o desligamento da rede de energia para combater o fogo. O motorista não se feriu e foi avaliado no local, sem a necessidade de transporte ao hospital.

Durante o atendimento, uma das faixas da rodovia foi interditada. Os militares estabilizaram a cena para prevenir novos incêndios e acidentes.

A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pela preservação do local. Ainda não há informações sobre a dinâmica da ocorrência.