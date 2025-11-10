Correio é finalista no Prêmio Sesc-DF de Jornalismo com quatro reportagens

Correio concorreu com quatro reportagens que contam histórias sobre o comércio e o empreendedorismo no DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Correio Braziliense foi finalista da segunda edição do Prêmio de Jornalismo do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF), cuja cerimônia ocorreu na noite desta segunda-feira (10/11), no Clube de Engenharia de Brasília. O jornal concorreu com quatro reportagens em duas categorias — on-line e impresso — que contaram histórias e personagens ligados ao comércio e ao empreendedorismo no DF.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Correio é finalista do Prêmio CNT com série sobre sustentabilidade de rodovias no país



Na categoria on-line, foram reconhecidas duas produções. A reportagem de Luiz Fellipe Alves e Nathalia Queiroz, intitulada Com o universo digital como aliado, jovens empreendem com mais força, mostra como o ambiente digital impulsiona jovens empreendedores, um grupo que cresceu 25% em 12 anos e que, no DF, tem 85% dos negócios apoiados em inteligência artificial e redes sociais. Já a matéria da então estagiária do Eu Estudante Lara Costa, Bastidores da folia: conheça trabalhadores por trás do carnaval do DF, mostra a rotina de comerciantes e prestadores de serviço que fazem a festa mais aguardada do ano acontecer.

Leia também: Correio é finalista do Prêmio de Jornalismo do Conselho Federal de Administração 2025



Já na categoria impresso, o Correio se destacou com a reportagem À sombra dos muros: o comércio que se estrutura ao redor da Papuda, de Darcianne Diogo, que mostra como famílias encontraram, no entorno do sistema prisional, uma forma de sustento, atuando como feirantes e guarda-volumes para visitantes. É, inclusive, campeã da categoria Texto do prêmio Sebrae de Jornalismo nas etapas distrital e regional, disputando o grande prêmio nacional, em dezembro.

A outra reportagem finalista foi assinada por Letícia Mouhamad e Giovanna Sfalsin: Jogos de tabuleiro conquistam gerações e impulsionam mercado no DF, que aborda a expansão do setor durante e após a pandemia de covid-19, destacando benefícios como a socialização e o estímulo mental.

Durante a cerimônia, a vice-governadora Celina Leão ressaltou a importância dos trabalhadores do comércio. “Eu sei que é muito difícil, em quase 400 mil trabalhadores, escolher aqueles que mais se destacaram. Porque se temos empresas abertas, gerando renda, receita e impostos, é porque temos trabalhadores. E o setor que mais emprega no DF é o comércio”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF PCDF prende homem que ameaçou e assaltou motorista de app em Ceilândia

PCDF prende homem que ameaçou e assaltou motorista de app em Ceilândia Cidades DF ANTT determina cassação de 27 linhas de ônibus de viação interestadual

ANTT determina cassação de 27 linhas de ônibus de viação interestadual Cidades DF Arco-íris é visto na região central de Brasília; entenda o fenômeno

Arco-íris é visto na região central de Brasília; entenda o fenômeno Cidades DF Árvore cai sobre carros estacionados no Setor Bancário Norte

Árvore cai sobre carros estacionados no Setor Bancário Norte Cidades DF Obituário: 35 funerais no DF e Entorno nesta segunda (10/11); veja lista

Obituário: 35 funerais no DF e Entorno nesta segunda (10/11); veja lista Cidades DF Pagamento do 13º salário deve injetar R$ 11 bilhões na economia do DF