Correio é finalista no Prêmio Sesc-DF de Jornalismo com quatro reportagens

O Correio Braziliense foi finalista da segunda edição do Prêmio de Jornalismo do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF), cuja cerimônia ocorreu na noite desta segunda-feira (10/11), no Clube de Engenharia de Brasília. O jornal concorreu com quatro reportagens em duas categorias — on-line e impresso — que contaram histórias e personagens ligados ao comércio e ao empreendedorismo no DF.
Na categoria on-line, foram reconhecidas duas produções. A reportagem de Luiz Fellipe Alves e Nathalia Queiroz, intitulada Com o universo digital como aliado, jovens empreendem com mais força, mostra como o ambiente digital impulsiona jovens empreendedores, um grupo que cresceu 25% em 12 anos e que, no DF, tem 85% dos negócios apoiados em inteligência artificial e redes sociais. Já a matéria da então estagiária do Eu Estudante Lara Costa, Bastidores da folia: conheça trabalhadores por trás do carnaval do DF, mostra a rotina de comerciantes e prestadores de serviço que fazem a festa mais aguardada do ano acontecer.
Já na categoria impresso, o Correio se destacou com a reportagem À sombra dos muros: o comércio que se estrutura ao redor da Papuda, de Darcianne Diogo, que mostra como famílias encontraram, no entorno do sistema prisional, uma forma de sustento, atuando como feirantes e guarda-volumes para visitantes. É, inclusive, campeã da categoria Texto do prêmio Sebrae de Jornalismo nas etapas distrital e regional, disputando o grande prêmio nacional, em dezembro.
A outra reportagem finalista foi assinada por Letícia Mouhamad e Giovanna Sfalsin: Jogos de tabuleiro conquistam gerações e impulsionam mercado no DF, que aborda a expansão do setor durante e após a pandemia de covid-19, destacando benefícios como a socialização e o estímulo mental.
Durante a cerimônia, a vice-governadora Celina Leão ressaltou a importância dos trabalhadores do comércio. “Eu sei que é muito difícil, em quase 400 mil trabalhadores, escolher aqueles que mais se destacaram. Porque se temos empresas abertas, gerando renda, receita e impostos, é porque temos trabalhadores. E o setor que mais emprega no DF é o comércio”.
