O que explica a queda na inflação em Brasília

A queda do preço do arroz em 5,53% em outubro teve peso decisivo para o recuo da inflação na capital federal - (crédito: Reprodução/Pinteret)

A inflação de Brasília praticamente zerou em outubro, com alta de apenas 0,06%, segundo o IBGE. Trata-se de uma desaceleração de 0,35 ponto percentual no IPCA frente a setembro e abaixo da média nacional (0,09%). O alívio veio principalmente de dois vetores: alimentos mais baratos e a quarta queda seguida nos transportes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os preços da alimentação no domicílio caíram 0,59%, com destaque para recuos expressivos no arroz (-5,53%), banana-prata (-8,57%) e leite longa vida (-2,55%). Já o grupo de transportes recuou 0,31%, pressionado por preço do carro zero (-1,07%), conserto (-1,45%) e seguro de veículo (-1,39%). O movimento compensou as altas em ônibus urbano (3,29%) e gasolina (0,21%).

Leia também: Agências do trabalhador oferecem quase mil vagas de emprego no DF



Apesar da trégua, alguns itens continuam pressionando o custo de vida na capital. O grupo de habitação subiu 0,33%, puxado pelo aluguel residencial (1,16%), mesmo após o reajuste de 11,21% nas tarifas de energia elétrica, parcialmente amenizado pela mudança da bandeira vermelha do patamar 2 para o patamar 1.

Também houve avanço em despesas pessoais (0,55%), influenciado por hospedagem (2,77%) e empregado doméstico (0,52%). Com o resultado, o IPCA de Brasília acumula alta de 3,85% no ano e 4,44% nos últimos 12 meses. Economistas avaliam que é um ritmo confortável dentro da meta de inflação, mas que ainda reflete a pressão de serviços e energia sobre o orçamento das famílias.

Sinduscon estimula debates sobre o PDOT

O Sinduscon-DF iniciou uma ofensiva para ampliar a participação do setor produtivo nas discussões do novo Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT). O sindicato lançou o projeto Vem com a Gente, uma série de vídeos animados que traduz temas técnicos do planejamento urbano para o público geral.

Leia também: Senac abre 21 mil vagas para cursos de profissionalização no DF



Segundo o presidente da entidade, Adalberto Cleber Valadão Júnior, a iniciativa busca "estimular o setor e a sociedade" a participar das discussões do PDOT, em meio a um debate que definirá os rumos do crescimento de Brasília e das regiões administrativas.

Os vídeos abordam temas sensíveis ao mercado imobiliário, como oferta de moradias, ocupações irregulares e preservação ambiental, e reforçam a defesa do cumprimento das regras urbanísticas como base para um desenvolvimento "ordenado e sustentável".

Prefeitos em Brasília

A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, definiu ontem a data da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. O evento, que costuma reunir mais de 2 mil prefeitos na capital federal, será realizado entre 18 e 21 de maio de 2026. A entidade destaca que quanto antes os gestores municipais se programarem menor será o custo com passagens e hospedagens. Fica a dica para donos de apartamento por temporada, de hotéis, bares e restaurantes se prepararem com promoções.

Emissões de carbono

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) vai aderir, hoje, à Coalizão pela Habitação Net-Zero 2050, iniciativa liderada pela Caixa Econômica Federal que pretende zerar as emissões de carbono da cadeia habitacional brasileira até 2050. O pacto reúne governos, empresas e universidades em torno de políticas voltadas à inovação tecnológica, eficiência energética e sustentabilidade urbana. Segundo o presidente da CBIC, Renato Correia, "descarbonizar o setor é também melhorar a qualidade de vida nas cidades". Dados da plataforma CECarbon mostram que o Brasil já apresenta emissões médias de 220 kg de CO2 por metro quadrado construído, abaixo da meta europeia de 280kg prevista para 2035, reflexo do avanço em materiais e gestão de resíduos, mas ainda há desafios para expandir soluções de baixo carbono em larga escala. O coquetel de lançamento da Coalizão pela Habitação Net-Zero 2050 será hoje, na Arena Caixa, na Zona Verde da COP30.

Caravana em Águas Claras

A caravana da Coca-Cola terá o DF Plaza Shopping, em Águas Claras, como um dos pontos especiais. O evento está previsto para 14 de dezembro, um sábado, das 18h às 19h, com uma parada especial na Praça Central, onde o público poderá tirar fotos com o Papai Noel da Coca-Cola e aproveitar um brinquedo temático.

Segundo Mariane Moura, coordenadora de Marketing do DF Plaza Shopping, o evento é um presente para toda a comunidade. "A caravana da Coca-Cola é um momento de encantamento e emoção. É uma experiência que desperta o espírito natalino e transforma o shopping em um ponto de encontro para famílias e amigos celebrarem juntos", destaca Mariane.





