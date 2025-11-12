InícioCidades DF
Homem com mandado de prisão em aberto por estupro é encontrado no Guará II

O detido tem passagens por roubo, furto, desacato e é suspeito de envolvimento em um outro caso de estupro

Homem com mandado de prisão em aberto por estupro é encontrado no Guará II - (crédito: freepik)

Um homem de 46 anos com um mandado de prisão por estupro em aberto foi localizado na QI 25 do Guará II. O detido também tem passagens por roubo, furto, desacato e é suspeito de envolvimento em um outro caso de estupro. 

O indivíduo foi localizado após denúncias, na noite de terça-feira (11/11), à Polícia Militar (PMDF) sobre a presença de um homem em situação de rua, aparentemente alterado, próximo à comércios locais. Durante a abordagem, o homem desacatou os policiais por meio de ofensas e resistência à condução. Após consulta ao sistema de segurança, o mandado de prisão em aberto foi constatado. 

O homem foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde ficou à disposição da Justiça.

postado em 12/11/2025 10:14
