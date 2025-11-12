Colisão entre carro e caminhão deixa um ferido na BR-060

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontraram o veículo de passeio bastante danificado - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa ferida, na BR-060, sentido Goiânia, perto do restaurante comunitário de Samambaia. O sinistro ocorreu na manhã desta quarta-feira (12/11). No local, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontraram o veículo de passeio bastante danificado, com amassados na frente e na traseira.

O motorista do caminhão foi atendido, mas não houve necessidade de transporte ao hospital. Já o condutor do carro foi retirado do automóvel pelas equipes de resgate, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao hospital de referência. A via foi interditada durante o atendimento e o veículo ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF). Até o fechamento dessa reportagem, não havia detalhes sobre a dinâmica do acidente.

Sinistro de trânsito ocorreu na BR-060, sentido Goiânia, em Samambaia (foto: Divulgação/CBMDF)

Também nesta manhã, uma colisão envolvendo um caminhão de carga, um veículo de passeio e uma motocicleta, na DF-150, sentido Fercal, deixou duas vítimas gravemente feridas. O condutor da motocicleta e o motorista do automóvel, uma caminhonete Montana, foram encaminhados ao hospital.