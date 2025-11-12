Mulher sofre ferimentos no braço após ser atacada por pit-bull

O caso se assemelha a uma ocorrência registrada, também no Setor O, em Ceilândia, há três meses - (crédito: Agência Brasília)

Uma mulher ficou ferida após ser atacada por um cão da raça pit bull nesta quarta-feira (12/11). O caso ocorreu no Setor O, em Ceilândia. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima foi encontrada com ferimentos no braço. De imediato, as equipes iniciaram os primeiros atendimentos e realizaram o transporte para um hospital de referência. A vítima encontrava-se consciente e orientada. Até o momento, não há informações sobre as causas do incidente.

O caso se assemelha a uma ocorrência registrada, também no Setor O, em Ceilândia, há três meses. Uma mulher, identificada como Cláudia Gomes de Menezes, 49 anos, foi cercada por mais de seis cachorros no momento em que atravessava uma pista. "Eles me derrubaram no chão e me morderam muito. Um deles tentou pular no meu pescoço, mas coloquei o braço na frente. Levei seis pontos no antebraço", contou à reportagem na ocasião do ataque. Além do ferimento, a vítima sofreu mordidas nas pernas, joelho, ombro e arranhões nas costas e nos braços.

Especialistas e protetores de animais recomendam andar sempre atento aos arredores e, se visualizar uma matilha, não seguir em direção a ela, visto que os animais podem entender essa atitude como um confronto. Além disso, é importante não passear com cães soltos e nunca tentar correr, pois isso ativa o instinto de caça.